Hovedmannen i omfattende steroidesak fra Harstad endelig dømt

En mann som har stått bak omfattende innførsel av steroider i en rekke byer i Norge, deriblant Harstad, ble tidligere dømt i Bergen Tingrett for innførsel og omsettelse av anabole steroider. Han ble dømt til åtte år og seks måneders fengsel, samt til å betale 3 millioner kroner i inndragningspenger. Både tiltalte og påtalemyndigheten anket både straffeutmålingen og summen tiltalte måtte betale.

I april kom dommen fra Gulating lagmannsrett etter at retten hadde behandlet anken. Fengselsstraffen på åtte år og seks måneder ble da stående, mens inndragningssummen ble økt til 6,6 millioner kroner.

Hovedmann

Den strenge straffen er satt blant annet på grunnlag av en omfattende steroidesak fra Harstad som går helt tilbake til 2013. Den 16. desember i 2015 ble to personer dømt i Trondenes Tingrett for å ha omsatt eller medvirket til omsetning av store mengder dopingmidler i perioden mellom april 2013 og august 2013. Den tredje personen, som også var hovedmannen bak innførselen, ble riktignok ikke identifisert av politiet tilbake i 2015. Det var først i forbindelse med en annen etterforskning at hovedmannen ble tatt, og altså nå dømt i Gulating lagmannsrett.

Allerede i 2015 visste politiet at det stod en tredje person bak den omfattende innføringen av anabole steroider i Harstad. Trondenes Tingrett beskrev i 2015 hendelsesforløpet slik at person A (dømt i Trondenes Tingrett i 2015) hadde fått i oppdrag av person C (dømt i Gulating lagmannsrett i 2020) gjennom en epostadresse å motta pengeforsendeler som stammet fra salg av dopingmidler sendt i postpakker fra ulike steder i landet, samle disse opp og videresende kontantene til en adresse han fikk oppgitt av person C. Person B (dømt i Trondenes Tingrett i 2015) hadde på sin side i oppgave å motta postpakkene med kontanter og levere disse videre.

Oppdragene som kom via e-post fra person C fungerte dermed som bevis for å få dømt person A og B. Politiet klarte imidlertid ikke i 2015 å finne ut hvem som stod bak e-postadressen som sendte oppdrag til person A og C.

Grov dopingforbrytelse

Dommen overfor person C gjaldt langt flere forhold enn kun Harstad-saken: totalt 72,8 kg anabole androgene steroider hadde mannen vært med på å innføre, og omtrent 50 kg av dette hadde vært gjenstand for omsetning.

En person nummer to ble også i dømt i Gulating lagmannsrett. Vedkommende hadde oppbevart 2,8 kg steroider og omsatt 1,6 kg. Det fikk han to år og seks måneder fengsel for, samt at han ble dømt til å betale 500 000 kroner.