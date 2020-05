DNB Eiendom solgte 34 eiendommer i april

nyheter

– Etter nedstengingen 12. mars har usikkerheten i boligmarkedet vært til å føle på. Evalueringen etter mars og april er at boligkjøperen fortsatt er kjøpelysten og boligmarkedet i Harstad viser seg å være velfungerende, skriver eiendomsmegler Odd Sverre Holte i DNB eiendom.

Selv om meglerne ser at boligkjøperen er til stede, aner de en større usikkerhet fra selgere.

DNB merker en økning i boligprisene DNB Eiendom i Harstad så en økning i boligprisene i mars, ifølge egne tall for mars. Landet for øvrig så en forventet nedgang.

I april ble det lagt ut kun 28 boliger på markedet mot 41 boliger på samme tid i fjor, det vil si 46 prosent færre eiendommer.

– Det er derfor sannsynlig at det har vært solgt flere eiendommer om det har vært et større utbud av eiendommer. I april ble det solgt færre leiligheter enn samme tid i fjor, mens det ble tilnærmet likt antall for eneboliger, skriver Holte.

– Et lavt utbud at eiendommer i april har ført til at eiendommer som har ligget lenge ute i markedet har blitt solgt. Dette har naturligvis ført til at omløpshastigheten i april har økt fra 66 dager i april i fjor til 112 dager i april i år. Likevel merker vi at 28 av eiendommene som ble lagt ut i markedet i april ble solgt etter cirka 17 dager i snitt. Ferskvare selger godt.

5. mai kommer Eiendom Norges boligprisstatistikk for hele landet ut.

– Våre meglere vil i løpet av helgen beregne boligprisstatistikken for Harstad som presenteres sammen med statistikken for landet for øvrig. Vi er svært spent på hvordan boligmarkedet i Harstad står i forhold til landet for øvrig og ikke minst hva vi kan lese som en prognose for tiden framover. Vi venter derfor i spenning fram til denne kommer.