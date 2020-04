Slik blir Harstads nye busstilbud

nyheter

Torghatten buss AS tar fredag over busskontrakten for bussrutene i byen etter Boreal. Selskapet har investert i 60 nye busser til 109 millioner i de nye bussene fra Volvo.

–Vi får et nytt linjesystem som blir nytt for all i Harstad. Vi håper det er nok til skape et godt trafikksystem i Harstad, og fylkeskommunen er veldig glad for at vi kan være med på å bidra til at Harstad utvikler seg og at Harstad kan få en mulighet til å bli mer miljøvennlig og at vi skal få et attraktivt bysentrum, sier Jonny Berg, avdelingsleder for kollektiv og mobilitet i Troms og Finnmark fylkeskommune.