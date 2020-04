nyheter

Et fartøy meldte torsdag kveld om observasjon av hval med fiskebruk (garn) med blåse på slep.

Trist med døde hvaler Ni år gamle Mina Israelsen Solsem fra Evenskjer synes det er trist at så mange av de store dyrene dør.

Et Kystvakt-fartøy er på tur mot stedet for å frigjøre hvalen hvis mulig. Fartøy i området blir bedt via Kystradioen om å melde fra om observasjoner, melder Troms politidistrikt.