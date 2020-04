nyheter

– En ting er at alle våre basseng er tømt. Men om de så hadde vært fulle ser jeg ikke for meg at vi hadde kunne åpne. Vi må ha lov til å ta inn cirka 400 i døgnet, for at inntekter skal holde følge med kostnader, sier daglig leder Kjetil Christoffersen.

Alle ansatte er permittert, mens et omfattende oppgraderings- og vedlikeholdsarbeid pågår. Christoffersen er i styret i gruppen av badeland i Norge.