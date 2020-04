Slutter som viserektor på UiT

nyheter

Iversen ble forrige helg valgt som nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Det er årsaken til at hun slutter i viserektorstillingen., ifølge en pressemelding fra UiT.

Iversen ble tilsatt som viserektor i november 2017 og har hatt sitt arbeidssted i Harstad.

– Ledelsen og helt enige i at det er riktig at jeg nå fratrer stillinga som viserektor. Å ha et nasjonalt tillitsverv for et politisk parti er en profilert oppgave som ikke lar seg forene med en topplederstilling for en politisk nøytral institusjon som UiT, skriver Iversen i pressemeldingen.

– Jeg er samtidig veldig takknemlig for alt jeg har lært som viserektor sammen med alle de flotte folkene i drivkrafta i nord, UiT Norges arktiske universitet. Nå tar jeg med meg verdifull kompetanse og erfaring videre inn i den nye oppgaven.

Rektor Anne Husebekk forteller at viserektoren vil bli savnet.

– Først av alt vil jeg gratulere Kriss med nestledervervet. Kriss har en kompetanse og et engasjement som vi vil savne ved UiT, men samtidig er jeg glad for at det politiske Norge får en ny, tydelig og innsiktsfull politiker fra Nord-Norge, sier rektor Anne Husebekk.