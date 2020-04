Harstad fikk NM på ski 2022

nyheter

Harstad er tildelt NM i langrenn for 2022. Dette besluttet styret i Norges Skiforbund onsdag.

I Harstad er det tradisjonelt snøsikkert om vinteren, og anlegget har de siste årene også økt sin kapasitet i forhold til snøproduksjon. Klubbene i Harstad, Medkila Skilag og IF Kilkameratene, har også arrangert mange skirenn med stor suksess tidligere, men har aldri arrangert et mesterskap på nivå med NM del 1 før.

– Harstad er en solid søker og en god kandidat for et Norgesmesterskap i langrenn del 1, og det er stor langrennsinteresse i distriktet. Tilbakemeldingene etter blant annet NM del 2 i 2015 er gode, og vi ser frem til et spennende hoved-NM i langrenn om to år, sier leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad.

- Vi har jobbet jevnt og trutt de siste årene med å arrangere skirenn av god kvalitet i Kilbotn. Avgjørelsen i Skiforbundet setter vi stor pris på. Vi lover å levere et topp NM del 1 for langrennssporten i 2022. I vinter mistet vi to store arrangement på grunn av korona, da var det ekstra gledelig med denne avgjørelsen i Skiforbundet, sier rennleder for NM i langrenn i 2022, Rune Tøllefsen.

Sesongen 2021-2022 blir spesiell når det gjelder NM del 1 i langrenn. Ettersom OL arrangeres i Beijing i februar blir det ikke rom for et ski-NM i slutten av januar. Dermed blir NM langrenn del 1 et hoved-NM i etterkant av sesongen i månedsskiftet mars/april. Det er også aktuelt at det kan bli innlagte NM-øvelser på Beitostølen i forbindelse med sesongstarten samme sesong, men dette avgjøres først etter at den internasjonale terminlista blir vedtatt.

Det var stor konkurranse om å få retten til å arrangere hoved-NM i langrenn sesongen 2021-2022. I tillegg til Harstad søkte også Beitostølen, Gålå, Alta, Tolga, Hovden og Lillehammer.

Historikk NM senior nordiske grener del 1 (fra 2015 NM langrenn del 1)

1994: Vegårdshei, Aust-Agder Skikrets

1995: Oslo, Oslo Skikrets

1996: Stryn, Sogn og Fjordane Skikrins

1997: Mo i Rana, Nordland Skikrets

1998: Rennebu/Meldal, Sør-Trøndelag Skikrets

1999: Skrautvål/Raufoss, Oppland Skikrets

2000: Vang/Rena, Hedmark Skikrets

2001: Steinkjer, Nord–Trøndelag Skikrets^

2002: Høydalsmo, Telemark Skikrets

2003: Molde, Møre og Romsdal Skikrets

2004: Bardufoss/Bardu, Troms Skikrets

2005: Søre Ål/Lillehammer, Oppland Skikrets

2006: Skrim/Heddal, Buskerud, Telemark og Oslo Skikretser

2007: IL Varden, Meråker og Granåsen, Nord Trøndelag og Sør Trøndelag Skikretser

2008: Sør Trøndelag Skikrets, alle øvelser

2009: Vind IL (Gjøvik)/ Raufoss IL Hopp, Oppland Skikrets

2010: Stokke/ Vikersund, Telemark & Vestfold og Buskerud Skikretser

2011: Steinkjer, Nord-Trøndelag Skikrets

2012: Voss, Hordaland Skikrets

2013: Vang/Rena, Hedmark Skikrets

2014: Molde, Møre og Romsdal Skikrets – flyttet til Lillehammer, Oppland Skikrets

2015: Røros, Sør-Trøndelag Skikrets

2016: Kvaløysletta/Tromsø, Troms Skikrets

2017: Lygna, Oppland Skikrets

2018: Vang, Hedmark Skikrets

2019: IL Varden Meråker, Nord-Trøndelag Skikrets

2020: Konnerud IL, Drammen