Husk å levere skattemeldingen

9 av 10 har åpnet skattemeldingen og 1,9 millioner har allerede levert den. Mange som har levert den nye skattemeldingen har mottatt skatteoppgjøret og fått utbetalt skatt til gode, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– Det er viktig å sjekke mer enn bare om du har foreløpig skatt til gode eller skatt å betale. Er det noe du selv må fylle inn, som ekstra inntekter, eiendom eller annen formue du har i andre land? Sjekk også at du har fått med deg fradragene du har krav på, skriver divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

En av tre har mottatt penger

Leverer du den nye skattemeldingen før 30. april, kan du få utbetalt skattepenger du har til gode tidligere enn før. Mange får skatteoppgjøret et par uker etter at de leverer skattemeldingen. Nesten 900.000 personer har allerede fått skatteoppgjøret sitt og det er utbetalt 9,3 milliarder kroner i skatt til gode.

– Med visse forbehold kan du få skatteoppgjøret tidligere hvis du leverer den nye skattemeldingen. Av alle de som får skattemeldingen digitalt, har 35 % av de med skatt til gode fått pengene på konto allerede før leveringsfristen er utløpt, skriver Gjengedal i pressemeldingen.

– Du trenger ikke å levere skattemeldingen så lenge du har sjekket at alt er tatt med og at alle opplysningene er korrekte, men da kan du ikke regne med å få skattepengene før tidligst 22. juni, understreker Gjengedal.

Velger du å bruke leveringsfritak, eller hvis du leverer skattemeldingen etter 30. april, kommer skatteoppgjøret enten 22. juni, eller mellom 12. august og 21. oktober. Det samme gjelder alle som får beregnet restskatt. Leverer du skattemeldingen på papir, får du skatteoppgjøret tidligst 12. august.

– Din viktigste oppgave er å kontrollere at opplysningene er fullstendige og korrekte. Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig, det gjelder også hvis du benytter deg av leveringsfritak, sier Gjengedal.

Utsatt leveringsfrist for næringsdrivende

Har du fått skattemelding for næringsdrivende, må du levere skattemeldingen. Den må leveres elektronisk. Fristen er i år forlenget fra 31. mai til 31. august.

Slik får du hjelp med skattemeldingen

Har du spørsmål, finner du mye nyttig informasjon og hjelpemidler på skatteetaten.no, for eksempel veivisere og kalkulatorer. Den nye skattemeldingen har også veiledning og hjelp i selve skattemeldingen. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Skatteetaten på chat, telefon eller på Facebook. Skatteetatens publikumskontorer er stengt for å hindre virusspredning, men veiledere over hele landet svarer på spørsmål fra hjemmekontor.

De siste dagene er det mange som lurer på følgende, ifølge Skatteetaten:

Jeg har fått feil eller mangler formuesverdi på min eiendom – hvordan kan jeg endre?

Dersom informasjon mangler eller er feil må du legge inn informasjonen i skattemeldingen. Velg type eiendom det gjelder. Du finner informasjon om hvordan du skal føre det i skattemeldingen, under hver enkelt eiendomstype.

Hvordan finner jeg listepris på bil til bruk i skattemeldingen?

Du kan få beskjed at listepris for kjøretøy mangler og du får ikke se skatteberegning før du legger inn denne. Informasjonen ligger på Skatteetaten.no med en oversikt der du kan velge årstall og finn din bil med riktig listepris.

Når kommer skatteoppgjøret?

I år får mange lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i april eller mai, men mange vil få den 22. juni. Skatteetaten kan ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt. Du får varsel når oppgjøret ditt er klart.