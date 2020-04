MDG med høye mål

nyheter

Men Miljøpartiet De Grønne øyner en lysning etter viruset. På landsmøtet sist helg lanserte Une Aina Bastholm et mål om å bli tredje størst. Det er ganske mange plasser opp. Under den politiske unntakstilstanden hittil har partiet ligget rett over sperregrensen og trygt over i månedene forut. Men målingene har flatet ut etter fjorårets relativt sterke kommunevalg, og tross flere hederlige unntak rundt om i landet er det fortsatt Oslo og andre storbyområder som besørger en vesentlig del av MDGs velgergrunnlag. I Harstad fikk MDG en oppslutning på 4,9 prosent under kommunevalget i fjor.

Én strategi for å gi partiet større bredde – geografisk og saksmessig – er å utpeke Sp til en hovedmotstander. Populisme og «antiklimapolitikk» er blant kraftsatsene i oppgjør om alt fra ulv til bensinpris. Og i den digitale landsmøtesalen var det flere som tok til orde for tydeligere landbrukspolitiske innslag i MDGs politikk og program. At den høyprofilerte Oslo-politikeren Lan Marie Berg trakk seg fra nestledervalget til fordel for Kriss Rokkan Iversen og Nord-Norge, kan bidra til bredden. Men Sp er en tung motstander, og det forenkler ikke kampen når Frp i mange saker nå beiter på samme velgermarker som Sp.

For øvrig har målinger gjennom flere år vist en økende klimabevissthet blant folk flest. MDGs tankekors må være at partiet ikke i større grad har lyktes i å utmynte denne strømningen i flere velgere – sammenlignet med hva for eksempel Sp har oppnådd med sin sentraliseringsmotstand.

Hovedstrategien går da også ut på å vise at MDG ikke er et smalt interesseparti, ettersom det ikke er en særinteresse å redde klodens klima. Bastholms uttalte ambisjon er å lede et bredt grønt folkeparti og et nasjonalt styringsparti – som søke vil regjeringsmakt. Styringspartier har jo fått et oppsving under koronakrisen, og det ville ikke skade om ansvar og helhetsperspektiv fikk mer plass i partifloraen også når den politiske hverdagen vender tilbake.

Å overvinne særinteresseinntrykket blir trolig den største utfordringen når partiet som nå har gått fra to talspersoner til én partileder skal kjempe for mer enn én stortingsrepresentant.