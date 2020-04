Kutter hurtigbåtene på lørdager

nyheter

Det skriver fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp) i en pressemelding. Han viser til at etter koronapandemien slo inn, har det vært en betydelig nedgang på antall reisende med hurtigbåtene i fylket, særlig på lørdager.

Tre ungdommer anmeldt for voldtekt Episoden som utløste anmeldelsen skal ha skjedd på en adresse i Harstad i september i fjor.

-Det er helt naturlig at vi tilpasser oss den spesielle situasjonen. I tillegg til at det koster dyrt å kjøre tomme hurtigbåter, er det også miljømessig helt feil. For å sammenlikne, har flyselskapene også tilpasset driften til etterspørselen.

Ber om tilskudd til Ravn-biografi Forfatteren Ivar Skoglund har bedt Evenes kommune om støtte til bokprosjektet.

- På samme måte som det er meningsløst å fly tomme fly, er det feil prioritering å kjøre hurtigbåter som tar 220 passasjerer, med mindre enn ti personer om bord, påpeker Bentzen.