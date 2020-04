nyheter

SAHD – Senter for adferd og mentalitet, reiser landet rundt med ulike hundekurs. Innehaver av SAHD og kursholder Anders Davidsen forteller at det er hans første gang med kurset i Harstad. Temaet for helgen var adferd- og hverdagslydighet.

– Det har vært veldig god respons. Alle 13 plassene ble fylt opp, så det har vært en kjempehelg, sier han.