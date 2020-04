Dette må Kjersti gjøre annerledes

nyheter

Torsdag kom smittevernreglene fra Helsedirektoratet, som beskriver hvordan frisører og velværesalonger skal driftes fra de kan åpne mandag 27. april.

Kjersti Mikkelborg og de ansatte på spaSpa by Mikkelborg har hatt lange møter og er nå godt forberedt på å kunne åpne salongen for behandlinger igjen. Deres hverdag vil påvirkes av nye rutiner og strenge tiltak i lang tid fremover. Bedriften stengte for behandlinger 12 mars kl. 18.00, og de ansatte ble permittert. Nå er de glade for å ha muligheten til å kunne åpne for alle behandlinger, i tillegg til at alle de ansatte kommer tilbake i full jobb.