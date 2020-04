- Alpinanleggene sviktes

nyheter

Dette konkluderer Alpinanleggenes landsforening i en uttalelse. Blant de mange anleggene som der listes opp som spesielt sårbare, og som trenger støtte, finner man også Harstad Alpinklubb og Sollifjellet Alpinsenter.

Alpinnæringen i Norge består av over 300 aktører. Et stort antall av disse er mindre virksomheter som ofte driver kun én skiheis eller et skitau/skibånd.

- Anleggene ble stengt ned som følge av tiltak mot epidemien i oppkjøringen til årets høysesong, og dermed har de mistet store inntekter. Midler som de skal betale faste kostander for, også når snøen har smeltet, presiseres det.

Stor satsning i Kongsvikdalen Harstad turlag har startet en omfattende tilrettelegging av sti fra Bjørnhaugen, gjennom Kongsvikdalen i retning Haakonsbu.

- Dette er dramatisk for alpinanleggene og vil ramme rekrutteringen til alpinsporten hardt, konkluderer alpinsjef Claus Ryste.

De skriver i uttalelsen at det legges ned tusenvis av timer fra foreldre, lagledere og dugnadshelter i skiklubber og idrettslag landet rundt.

- De fleste av oss som er glade i skikjøring vet også at selv våre største alpinhelter, fra verdens beste alpinlandslag, nemlig det norske, har vokst opp i kneiker og bakker rundt om i landet. Selv kneiker som nesten bare de lokale heltene kjenner navnet på. Nå risikerer vi å miste fremtidige talenter hvis alpinanleggene må stenger, sier generalsekretær for alpinanleggenes forening, Camilla Sylling Clausen.

– Vanligvis er det et yrende folkeliv, men i år er det labert Nå har endelig påskeferien startet for mange, og en av de faste destinasjonene er Sollia alpinsenter. Men etter pålegg fra myndighetene har skianlegget blitt pålagt å stenge, og det er få som oppholder seg i skibakken.

I mars opplevde bransjen et brått inntektsbortfall midt i høysesongen på 30-40 prosent. Landsforeningen minner om at Regjeringen har lovet å forbedre kontantstøtteordningen i løpet av mai, som skal omfatte sesongavhengige bedrifter.

De små ideelle skiheisene «som ikke har erverv til formål», er drevet av klubber og idrettslag som er i en spesieltsårbar situasjon nå, ettersom deres eneste inntektskilde er heiskortsalget.

- Vi etterlyser derfor nå svar fra Kulturministeren og Finansministeren på hvilken ordning som skal gjelde for alpinanlegg drevet av dugnadsånd og idealisme, sier Sylling Clausen.

Heller ikke idrettens ledere slipper unna kritikken.

- Idrettspresident Berit Kjøll har søkt om ytterligere midler til «idrettspakka», som allerede har fått et tresifret millionbeløp. Vi forventer at Kjøll nå også sørger for at alpinanleggene blir omfattet av en ny og forbedret ordning fra Kulturdepartementet, avslutter Clausen.