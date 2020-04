Ingen jakt på millionfisken i år

nyheter

- Vi må innrømme at forbudet ikke kommer som noen overraskelse, og vi støtter myndighetenes avgjørelse som er basert på at sikkerhet og helse må komme først. Likevel er det med tungt hjerte vi nå altså må meddele at det ikke blir Millionfisken i 2020, skriver arrangørene på hjemmesiden.

- Vi vet at dere hadde gledet dere. Det hadde vi også. Dette er en utrolig trist dag både for oss, artister, publikum, frivillige, samarbeidspartnere og alle som så frem til en fantastisk festival. Selv om det er vondt å måtte avlyse, er vi veldig glade for at myndighetene i dag har kommet med klare og langsiktige reguleringer som setter de helsemessige behovene først.

- Vi satser på å utsette ett år, og vi viderefører årets program på Millionfisken 2021, melder arrangørene.