Høstens grønnsaksavling må forberedes nå

Kortreiste grønnsaker har lenge vært populært, det er ingen grunn til å tro at det blir mindre aktuelt etter koronas ankomst til Norge. Når kalenderen viser vår har Gine og Hans Smistad allerede lenge vært i gang med forberedelsene for å få en fin avling til høsten, de har stor plass og dyrker mye. Det er ikke for sent å komme i gang, og det er ikke nødvendig med stor plass for å kunne nyte kortreist, selvdyrket mat, selv en balkong går an.

Gine aler opp planter fra frø i drivhuset, men det går fint an å bruke en vinduskarm også.