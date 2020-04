Får ikke ha over 500 tilskuere - hva skjer nå med Arctic Race?

nyheter

Det er allerede klart at en av mange sommerfestivaler som ryker er Bakgården i Harstad (se egen sak). Spørsmålet nå er hva som skjer med Arctic Race of Norway?

Rittdirektør Knut Eirik Dybdal har tidligere uttalt:

– For vår del er det ikke aktuelt å flytte vårt arrangement til senere på høsten.

Dagens informasjon fra regjeringshold kan altså være grunnskuddet for årets arrangement.

– Oppdateringa fra regjeringa vil være direkte retningsgivende for hva vi må foreta oss med Arctic Race of Norway, uttalte Dybdal for bare noen dager siden.

I tillegg skal også det internasjonale sykkelforbundet, Union Cycliste Internationale (UCI) komme med nyheter snart. De har satt opp en ny internasjonal sykkelkalender, som i år skal ha oppstart 1. august.

Det er flere aspekter som er med på å avgjøre hvordan det blir med årets etapperitt. Ett av disse nøkkelpunktene er hva som skjer i rittarrangør Amaury Sports Organizations hjemland, Frankrike.