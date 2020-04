Ber om tilskudd for å utvikle nye utleieprodukter

nyheter

Selskapet er i sin helhet eid av Glenn Kanebog Holding, som også eier ETS Truck Stop AS. I praksis dreier det seg om å finne nye bein å stå på i beintøffe koronatider, der mange utenlandske turistkunder ikke lenger kommer til Norge for å leie firmaets tradisjonelle bobiler og leiebiler. Flere av de største bobilene er allerede lagt ut for salg på finn.no, mens tilbud om mer markedstilpassede erstatninger er innhentet.

Krever næringsfondet inn i planutvalgsmøtet Opposisjonen krever retningslinjer for næringsfondet, satt på sakslista i mandagens møte i planutvalget.

Rådmannen foreslår i sin innstilling at det innvilges tilskudd på 50 prosent av investeringene, begrenset oppad til 116.000 kroner, under forutsetning av at kommunen får løpende orientering om omsetningstallene i sommer.

Investeringen skal i hovedsak brukes til nye utleieprodukter som Hero Camper og Microcamper. Formannskapet behandler søknaden i sitt møte 28. april.