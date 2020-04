Alt arbeid skjer under samme himmel

Vi erfarte at selv om det var uendelig langt hjem, kunne vi se de samme stjernene som familie og venner i nord.

I uka som gikk benyttet vi den ene virkelige soldagen til å gå på ski i fjellet. Da vi hadde klatret oss opp Fjellveien, lå toppene rundt oss - med snøsletter mellom. Bortsett fra fotefar av rein var det ingen som hadde rispet i den glatte, lysende flata. Skaren bar, og det var mulig å gå overalt. Jeg kan ikke beskrive det som annet enn lykke. Ren og skjær lykke. Jeg er ikke spesielt ung, og heller ikke spesielt sprek – men der var jeg - sammen med den turkameraten jeg har hatt i snart 50 år. Nedkjøringa ønsker jeg å forbigå i stillhet. Ploging i tung, våt snø forbindes ikke på samme måte med lykke…

Det ble vandring i fjæra dagen etter. Turkameraten sier det er god trening for anklene og koordinasjonen. Havet var blikk. Lufta var klar- og litt fuktig. Vi hørte få lyder, bare ei enslig måse fløy lavt på hvite vinger. Borte ved berget, der vi egentlig ønsker oss ei nausttomt, hadde snøen tint såpass at den avdekket ei selje med et rikt rotsystem. Hverken vind eller snømengde hadde rikket det treet.