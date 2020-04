Straff forebygger ikke bruk av rusmidler - kunnskap og hjelp gjør

nyheter

Dette til tross for at ingen studier kan vise til at straff har noen som helst forebyggende effekt, eller er ansett som god metodikk for å redusere bruk av narkotika. Også i rusreformutvalgets forslag NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp, er det grundige utredninger for hvorfor man foreslår å bytte straffereaksjoner med hjelp, hvor ett av målene er nettopp å redusere skadelig bruk av narkotika. Sletten mener flere punkter i forslaget er betenkelig, at han er uenig i forslaget om avkriminalisering av bruk og besittelse, og mener at de som ønsker og trenger hjelp skal få det. Jeg finner det betenkelig å lese rusreformutvalget forslag til at brukere som trenger hjelp ikke skal få det med en avkriminalisering. Det er jo nettopp hjelp som er ett av hovedmålet med den nye rusreformen. Jeg mener det er viktig å lytte til forskning, erfaring og kunnskap, og ønske en politikk som er fundert i fagkunnskap, og ikke på antagelser.

At politiet er fratatt sin oppgave med å gripe inn når noen er i besittelse av illegale rusmidler er en misoppfatning som synes være utbredt. Rusreformens innstilling er tydelig på politiets oppgaver. Om politiet avdekker at noen er i besittelse av narkotika, det være seg mer eller mindre enn de grenseverdier som er foreslått, så har politiet i oppgave å gripe inn, og beslaglegge stoffet. Det er dermed ikke slik at bruk av narkotika på offentlig plass skal kunne foregå uten reaksjoner, som heller ikke bruk av alkohol på offentlig plass skal passere.