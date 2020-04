nyheter

Det gjelder både flyplassområdet, veiløsning gjennom Bogen, rassikring under Stortinden, fremkommelighet for vogntog i Dragvikbakken og ikke minst trafikksikkerheten både gjennom vår kommune og i regionen forøvrig.

Men overordnet er Hålogalandsveien først og fremst en særdeles viktig forbindelse for å knytte Lofoten, Vesterålen, Ofoten og sør-Troms sammen.

Det er betydelige godsmengder som transporteres i denne tett befolkede regionen, med tilknytningen til jernbanen i Narvik som spesielt viktig.

Det haster med å få dette arbeidet i gang. Evenes Arbeiderparti støtter fullt ut kravet fra anleggsbransjen om at anbudet må deles opp slik at flere norske bedrifter kan delta i konkurransen. Dette er særlig viktig i ei tid da man må gjøre alt som er mulig for å motvirke arbeidsledighet.

Vi er trygge på at våre representanter på Stortinget vil følge opp denne saken for å sikre veiutbygginga og samtidig viktige norske arbeidsplasser i anleggsbransjen.

Samtidig er det avgjørende viktig at hele Hålogalandsveien fra Snubba i Evenes til både Sortland og til Harstad bygges ut som et sammenhengende veiprosjekt for å utløse potensialet dette gir for ny vekst og effektiv samferdsel i en stor region.