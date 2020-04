nyheter

For Kanebogen skoles musikkorps, som for tiden planlegger andre måter å feire nasjonaldagen på, er dette uaktuelt å gjennomføre. Styreleder Lillian Sletteng mener det ville blitt en vanskelig oppgave å sørge for at hele korpset holder rikelig avstand fra hverandre.

Styret i korpset har vært i kontakt med smittevernlege Kristin Vik Hagerupsen, og fått beskjed om at avstanden må være betydelig større enn to meter når det skal spilles på blåseinstrumenter.