– I dag har vi klargjort pakker med sprøyter og pumper for at folk skal ha tilgang på rent brukerutstyr. Det er stor smittefare ved deling av utstyr, og bør unngås til enhver tid, sier Marino Jonassen, representant i lokallaget til Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) i Harstad.

Tilbudet er åpent tirsdag og fredag klokken 12.00-14.00. Det er i samarbeid med brukerorganisasjonene på rusfeltet, Marborg og FHN, kommunen har startet utlevering av brukerutstyr for narkotika.