Maks 15 elever i samme klasserom

Folkehelseinstituttet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole. Veilederen har tre overordnete føringer: Syke skal bli hjemme, det skal være god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Skolene og skolefritidsordningene (SFO/AKS) må ha tiltakene på plass før de åpner for rundt 250.000 elever.

Veilederne gir konkrete smittevernråd til skolene, blant annet:

- å sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr

- å organisere i mindre grupper, f.eks maks 15 elever for 1.-4. trinn og 20 elever for 5.-7.

- å la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og og unngå store samlinger

- å sørge for at elevene har fast plass med god avstand

- å ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat

- å ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand

- å begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt

- å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig

– Jeg er veldig glad for at elevene får komme tilbake til skolen igjen. Skolen er viktig for barn og unges trivsel, læring og utvikling. For de fleste vil det bli godt å få en mer normal hverdag sammen med venner i klassen og lærerne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Jeg forstår at elever, foreldre, lærere og andre ansatte kan være bekymret. Vi vil åpne skolene på en trygg måte. Derfor er denne veilederen viktig. Erfaringene fra Norge og andre land viser også at få barn er smittebærere og få blir syke av koronaviruset, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Du kan lese hele veilederen her!