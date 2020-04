Om å møtes uten å møtes. Og om håpet at vi igjen skal møtes

nyheter

Vi har sett og hørt på konserter, ord for dagen og gudstjenester uten selv å være til stede. Vi har prøvd å trøste oss selv og hverandre uten å møtes ansikt til ansikt. Hvordan har vi klart det?

Jeg tror vi har en iboende trang til å være der for hverandre. Vi vet at vi ikke er alene og at ingen av oss klarer oss helt alene i verden. Vi er så avhengige av hverandre. Vi står i en sammenheng som stadig må bekreftes, som må holdes ved like, som må tas vare på. Det er godt å kunne tøyse og le, selv om situasjonen er alvorlig. Det er godt å kunne dele en glede, da blir man dobbelt glad. Kanskje har du en barndomsvenn som du kan dele minner med?

Vi gjør alt vi kan for å møtes, selv om vi ikke kan møtes. På den måten bærer vi også hverandres byrder. Bare ved å ta en telefon, sende en oppmuntrende tekstmelding eller invitere til en samtale på en annen måte, kan vi bety noe viktig for den andre. Noen ganger er det du selv som trenger støtte, at noen andre bærer dine problemer. Andre ganger kan du være der for noen som trenger nettopp deg, når du selv har sterke nok skuldre til å bære.

Du har kanskje hørt fortellinga om den fattige gutten i et av USA sine slumstrøk. Han gikk alltid og bar på lillebroren sin, skitten og barbeint, men uten å klage. Da han en dag møtte en rik mann, ble han spurt om det ikke var tungt å gå rundt slik å bære på broren sin. Gutten svarte: «Han er ikke tung, sir, han er broren min». Denne hendelsen gav inspirasjon til en sangtekst: He ain`t heavy, he`s my brother av The Hollies.

Fortellinga sier oss noe om at det som regel ikke blir for tungt å bære, fordi vi er glade i hverandre, fordi vi bryr oss. Og når vi deler byrder, har vi en annen å lene oss på, en som letter det som er tungt og vanskelig. Da er det noen som er der ved din side, en som vil deg det beste, som vil deg vel. Og sånn kan det være selv om ikke møtes fysisk.

Vår lengsel etter å bli sett og å møtes i det gode fellesskapet er eksistensielt. Denne lengselen gjør at vi åpner oss opp for hverandre. Nettopp derfor trenger vi å være oppmerksomme på hva som bare gir seg ut for å tilfredsstille en slik lengsel, men som ikke gjør det. Vi kan ikke bare møtes på sosiale medier, men også ansikt til ansikt. Det er viktig at vi får gjøre det i stor skala etter hvert, når alle strenge tiltak er satt til side. Men også at vi gjør det nå, i det omfanget som er forsvarlig.

Jeg tror vi kan komme langt i å se hverandre med nye blikk, på en åpen og nysgjerrig måte. Det hjelper å prøve. Og vi kan komme langt i å åpne oss for hverandre, og vise fram et ansikt som ikke er tilgjort. Det betyr mye at vi er ekte og ærlige for hverandre, uten at vi blir avvist av den grunn.

Dette lille diktet ble skrevet av Hans Olav Mørk to dager etter at myndighetene våre satte i gang de inngripende tiltakene vi har hatt i over en måned nå. Diktet oser av håp og minner oss om hva som er viktig. Så la oss bare være tålmodige i vår felles innsats for å begrense følgene av pandemien.

VI SKAL MØTES

Vi skal møtes når dette er over,

ved et bord i en smekkfull kafé,

i en kirke, i midtgangens vrimmel

mot Guds alter og det som skal skje.

Vi skal feire og synge og le.

Vi skal gi til hverandre et løfte,

at vi møtes når veien er gått.

Når det mørke og vonde er bak oss,

når den prøven vi fikk, er bestått,

skal vi dele det svar vi har fått.

Men alt nå vet vi svaret, vi vet det.

Det å elske hverandre er alt,

bære byrder når en har for mye,

holde oppe når noen har falt.

Til å elske, til det er vi kalt.