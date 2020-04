Nytt byggfirma

nyheter

Det er eier av El Installatøren, Hallgren Gundersen som tok initiativet.

Fluesmekking

På tidspunktet for konkursen var firmaet i ferd med å sette opp en bolig til han.

Nå slås det en rekke fluer i en smekk. Gundersen får ferdigstilt boligen, fem ansatte fra det konkursrammede selskapet blir med videre i det nye Godbygg, og sistnevnte er i tillegg den nye leverandøren av Idehus i Harstad-området. En rolle de hadde i 16 år før de måtte melde oppbud.

Tilbud

– Jeg syntes det var for ille at så mange flinke fagarbeidere og så mye kompetanse skulle stå uten et solid fundament. Jeg innkalte derfor tidligere daglig leder Øyvind Eilertsen og tilbød han å være med på å stifte et nytt firma, med han som daglig leder, forteller Gundersen.

Ny innsatsskvadron for spesialstyrkene blir sannsynligvis lagt til Ramsund Spesialstyrkene skal styrkes. Utbyggingen av Evenes går som planlagt. Kystjegerkommandoen består og hæren i Brigade Nord i Indre-Troms skal økes fra to til tre bataljoner, der alle full-mekaniseres.

– Gjennom El Installatøren Holding, som er den formelle eieren av Godbygg, får det nye firmaet tilgang til et eksisterende og velfungerende system av regnskapstjenester, fakturering og oppfølging av rutiner. Disse ressursene kan de lene seg på, og bruke tiden på det vi vet de kan best – bygge hus, poengterer Gundersen.

Raskt i aktivitet

Firmaet har foreløpig fem ansatte. Med tiden håper de øke til rundt dusinet. De har lang erfaring i å sette opp både to- og firemannsboliger, men er også åpen for renoveringer og andre typer oppdrag. Typer prosjekter der kundene etterspør en aktør å forholde seg til, men selve arbeidet utføres av en rekke faggrupperinger.

– Jeg kan skrive under på at alle de ansatte er veldig fornøyde med å ha fått fast jobb raskt etter konkursen i det andre selskapet. Faktisk har alle som jobbet i det gamle selskapet funnet seg nytt arbeid hos forskjellige firmaer i byen. De var ettertraktet arbeidskraft i en bransje som trenger arbeidskraumer, sier daglig leder i Godbygg, Øyvind Eilertsen.

– Handle lokalt

– Det er mye som måtte på plass på kort tid. Vi har vært helt bevisste på å dyrke det lokale aspektet. På litt over en uke har vi eksempelvis kjøpt tjenester og produkter fra hele 10 lokale aktører i Harstad. Blant dem Vizuelli og HRS og El Installatøren, sier Gundersen.

– El Installatøren vokste seg stor og sterk mye fordi våre lokale omgivelser ga oss tillit og brukte oss. Det er like viktig i dag som tidligere at vi alle gjør vårt ytterste i Harstad for å støtte hverandre, ta i bruk de forskjellige typene kompetanse vi har i byen, slutter han.