Ny koronasmittet i Harstad

Dette betyr at Harstad har fått den sjette personen i rekken som har testet positivt for koronaviruset, etter at forrige smittetilfelle ble kjent på fredag.

Testet positivt: Påskebesøket smittet Kommuneoverlege Jonas Holte opplyser at en person i Harstad har testet positivt på koronaprøven.

- Det er en innbygger fra Harstad som har blitt smittet, og altså ikke en tilreisende, sier Holte.

Kommuneoverlegen kan på nåværende tidspunkt ikke uttale seg om hvordan personen har blitt smittet.

- Vi arbeider med smittesporing akkurat nå. Det tar litt tid for å kartlegge korrekt, og vi er ikke kommet lenger enn at vi har fått bekreftet at en person er smittet. Det er derfor for tidlig å uttale seg om hvordan vedkommende har blitt smittet. Vi håper at vi kan finne utenlandsspor eller søringkarantenespor, og at det ikke er internt, sier han.

Tror ikke på eksplosiv økning av koronasmitte Kommuneoverlegen tror ikke det blir noen eksplosjonsartet smitteøkning av korona i Harstad.

Holte mener at kommunen har kontroll på situasjonen, men understreker at dette forutsetter at Harstads innbyggere fortsatt følger de smittevernsforebyggende tiltakene.

- Jeg oppfordrer fortsatt om at folk skal holde god avstand til hverandre, ha gode håndvaskrutiner, samt hoster og nyser i albuen, sier han.