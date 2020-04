nyheter

Nå har familien gjennom sin advokat varslet erstatningskrav mot Tjeldsund kommune. Søksmålet omfatter både utgifter til flytting, kjøp av hus i den nye kommunen og erstatning for de psykiske påkjenningene som barnevernet har påført dem. Det forventes at saka kommer til behandling i løpet av mai måned.

En rekke lovbrudd

Problemene startet i 2013 da skolen på hjemstedet sendte en bekymringsmelding til barnevernet vedrørende deres sønn som da gikk på småskoletrinnet. Barnevernets behandling av saka medførte en så stor psykisk belastning for familien at de i juni 2014 klaget saka inn for Fylkesmannen i Troms som behandlet den som en tilsynssak.