– I dagens Plan og bygningslov er smittevern ikke tatt hensyn til i det hele tatt. Mitt motiv for å rope varsku om dette handler utelukkende om å få på plass en grunnleggende tenkning rundt dette for å hindre at vi kommer opp i samme situasjon som vi er i nå ved et senere virusutbrudd, sier Knut Bjørklund.

– Ingen kunne forutse dette

Han sier videre at hensikten ikke er å kritisere noen, men at man for fremtiden er nødt til å planlegge og prosjektere bygg på en annen måte enn i dag.