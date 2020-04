Han er ny leder for profileringspoolen

nyheter

Harstad Profileringspool har avholdt sitt første digitale årsmøte, der cirka 30 medlemsbedrifter var representert.

Nytt styre ble valgt. Håkon Vahl (47), som er kjøpmann og daglig leder for MAT av Vahl, er ny styreleder.

Nytt styremedlem, som ble valgt for to år, er Odd Kåre Sivertz-Pettersen (53). Han er direktør for Thon Hotel Harstad og styremedlem i Harstadregionens Næringsforening. Michelle Behrens Johansen (30), som er salgsrådgiver Polarkraft, er også valgt til nytt styremedlem for to år.

Erfarne styremedlemmer

Med seg i det nye styret har de også flere som ikke var på valg. En av styremedlememmene er Karl Erik Arnesen, som leder campusadministrasjonen ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Ida Vingerhagen, som er daglig leder ved Neumann Bygg, fortsetter etter ett år i styret. Advokat i Eurojuris Nord, Øystein Sagen var heller ikke på valg, men fortsetter som styremedlem etter tre år i styret. Lise Aamot Linaker, kundeansvarlig Bedrift DNB, fortsetter også som styremedlem.

Varamedlemmer er Merete Halsebø, som er daglig leder i Vitalisklinikken/Vitalis bedriftshelsetjeneste, og nyvalgt vara er Torgeir Skjevik, økonomileder i INKO.

Aktiviteter på vent

– Arbeidet med neste års Harstadkonferanse er i gang, men når det gjelder medlemsmøter og annen aktivitet er disse satt på vent på grunn av COVID-19. Disse tingene vil vi ta stilling til når styret har hatt sitt første møte og konstituert seg, melder de i en pressemelding.