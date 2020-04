nyheter

Denne uken er det Hærens musikkorps i Harstad som står for underholdningen.

Førstkommende fredag inntar Hærens musikkorps den digitale scenen, i tredje utgave av Forsvarets Fredagsstrøm. Konsertene holdes av ulike kammergrupper fra korpsene i Forsvarets musikk. De to siste fredagene har Kongelige norske marines musikkorps og Luftforsvarets musikkorps sørget for digitale musikkopplevelser via Facebook.