Friluftsrådene tildeles penger

Ifølge en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune får Midtre Hålogaland friluftsråd et tilskudd på 215.000 kroner i 2020, samme sum som i fjor. Midt-Troms friluftsråd får det samme.

– Friluftsrådene og FNF er gode ambassadører for friluftslivs- og folkehelsearbeidet i Troms og Finnmark. De er dyktige samarbeidspartnere og viktige bindeledd mellom kommunene, frivillige organisasjoner og fylkeskommunen, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i pressemeldingen.

Friluftsråd er interkommunale samarbeidsråd for friluftsliv. I Troms og Finnmark er alle kommunene med i et friluftsråd, bortsett fra Hasvik og Vadsø. Sistnevnte er i dialog med Finnmark friluftsråd om medlemskap.

Friluftsrådene arbeider med en rekke felles oppgaver som friluftsskoler i feriene, ordførerturer, lavterskelaktiviteter, turkassetrim, utstyrsbaser, markedsføring, tilrettelegging av friluftslivsområder, styrking av allemannsretten, integrering m.m. Prosjektene «Læring i friluft» og «Friluftslivets ferdselsårer» har særlig fokus framover, i tett samarbeid med FNF og fylkeskommunen.

FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket og representerer rundt 15.000 medlemmer. Troms Turlag, NJFF-Troms og Naturvernforbundet er blant de tilsluttede organisasjonene. Forumet har en avgjørende rolle med å sikre medvirkning i areal- og planprosesser og i ivaretakelsen av friluftslivsområder. Kompetansebygging i organisasjonene og påvirknings- og holdningsarbeid er andre viktige satsinger.

– Hele tiltakskjeden i friluftslivet, fra sikring til aktivitet, løftes av friluftsrådene og FNF. De er engasjerte og kompetente drivkrefter som legger grunnlaget for et rikt friluftslivstilbud for hele befolkningen. Resultatet er økt bolyst, folkehelse og verdiskapning i vårt mangfoldige fylke, avslutter fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).