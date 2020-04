Karl Jakob døde i Spania: – Vet ikke når pappa kommer hjem

nyheter

– Det er ille nok når norske borgere dør i utlandet. Dette er helt ekstremt, vi har det forferdelig vanskelig, sier datteren Solfrid Jakobsen Myre fra Ibestad til VG.

Det er tre uker siden faren Karl Jakob Jakobsen døde av covid-19 i Spania, 77 år gammel, etter et opphold på Solgården helse- og feriesenter. Familien har fremdeles ikke fått urnen hjem til Norge.

Minst 53 smittet

Solgården hadde rådført seg med helsemyndighetene før de ga klarsignal til at Karl Jakob og 139 andre personer i risikogruppen kunne reise ned 10. mars.

Folkehelseinstituttet (FHI) frarådet ikke reisen, men har senere uttalt til VG at de «selvsagt ville gitt et annet råd» om de hadde kunnskap om det som skulle komme.

VG har kartlagt at minst 53 personer ble smittet av coronaviruset etter oppholdet. Fem er døde.

– Vi forstår at det er fortvilende for dem som ble smittet i Spania og de pårørende til de døde – og dette er selvfølgelig fortvilende også for oss, skrev medievakt i FHI til VG lørdag.

Solgården-direktør Arnt H. Jerpstad har uttrykt overfor VG at han er veldig lei seg for at mange har blitt smittet på reisen.

Feriesenteret på Costa Blanca ble åpnet i 1972. Omtrent like lenge har Solgården hatt en spesiell plass i hjertet til Karl Jakob.

– Han reiste ned med brukerne på Emma Hjorths Hjem, der han jobbet, allerede på 70-tallet. Jeg husker det fordi han kom hjem med godteri, forteller datteren.

De siste årene har han vært der årlig, noen ganger flere ganger i året. Nå som gjest.

Han hadde sett frem til å besøke Solgården også i mars i år.

– Datteren min ringte ham dagen før han reiste ned, og «det coronagreiene» var han ikke engstelig for. Det måtte blitt 3. verdenskrig før han hadde avlyst den reisen, sier Solfrid og ler.

Til tross for enkelte coronarelaterte restriksjoner, meldte Karl Jakob til familien at han hadde fine dager på Solgården. Da tiltakene ble skjerpet inn og hjemreisen til Norge fremskyndet med en uke, gikk Karl Jakob og andre gjester raskt i gang med å planlegge neste tur ned – i 2021.

Det tar imidlertid ikke lang tid før Karl Jakob begynner å kjenne på smerter i kroppen, men han avfeier dette med Parkinsons-diagnosen han allerede har.

Søndag 15. mars forteller han familien om en lei hoste. Dagen etter legges han inn på et privat sykehus i Benidorm.

– Han kalte det bronkitt, men det var jo en lungebetennelse. For å si det sånn, de på sykehuset skjønte hva de lette etter, sier datteren.

– Jeg tror ikke han forsto alvoret i situasjonen. Da jeg sa «det er jo corona», ble han nesten sint, det ville han ikke høre snakk om. Det kom så klart som et sjokk på oss alle å få svaret på den prøven.

– Veldig optimistisk

Karl Jakobs søster Eldbjørg Marie Brun forteller til VG at hun snakket med lillebror på telefon fredag 20. mars. Da var han mest opptatt av å fortelle hvor fint han hadde det på sykehuset.

– Han hadde et fint rom, norsk på tv-en og nordisk helsepersonell som forsto ham. Han hadde litt vondt i ryggen, men fortalte ikke hvor dårlig han egentlig var. Sånn har han bestandig vært, veldig optimistisk, sier hun.

Natt til lørdag 21. mars dør Karl Jakob.

– At dette skulle skje, var ikke i vår villeste fantasi, sier Eldbjørg.

Hun og lillebror har alltid vært nære. Selv om han flyttet tidlig sørover fra Harstad, og søster ble boende i nord, snakket de sammen på telefon nesten hver dag.

Dødsfallet kom også som et sjokk på datter Solfrid.

– Det gikk kjempefort. Han ringer selv til oss i 19-tiden fredag kveld, også får jeg en telefon fra broren min dagen etter og da er han borte. Nå er det tre uker siden han gikk bort, og jeg fatter ikke hvor de tre ukene er blitt av, sier hun.

– Det er forferdelig å tenke på at han døde der nede alene.

Venter på urnen: – Lever i et vakuum

Familien får beskjed om at faren må kremeres, noe Solfrid beskriver som en omstendelig prosess, med spanske dokumenter som måtte oversettes til norsk.

Det har gått tre uker siden han døde, og familien venter fremdeles på at urnen skal komme til Norge. Med den kommer også dødsattesten.

– Det vi er frustrert over, er at vi ikke vet når pappa kommer hjem. Vi får ikke gjort noe, vi kommer oss ikke videre. Alt er jo helt stengt ned. Vi lever i et vakuum, og denne ekstra belastningen er forferdelig. Man eksisterer liksom ikke helt, sier hun.

Familien bærer ikke nag overfor Solgården eller Folkehelseinstituttet etter det som har skjedd. Datteren sier til VG at hun er takknemlig for at farens siste dager var fylt med glede på nettopp Solgården.

– Han fortalte at det var en av de fineste turene han hadde hatt der, og det er jeg kjempeglad for.

Sosial og engasjert

Karl Jakob vokste opp på Kilhus i Harstad og bidro tidlig i Røde Kors sitt hjelpearbeid lokalt.

Da han flyttet sørover i 1966, startet han å jobbe som hjelpepleier for psykisk utviklingshemmede på Emma Hjorths Hjem i Bærum. Han var en aktiv tillitsvalgt i Norsk Kommuneforbund i mange år, og medlem av klubbstyret i Harstadklubben i Oslo.

– Han har vært med på veldig mye. Vi har blant annet et fast månedstreff på Rorbua, og der var han stamgjest, sier klubbvenn Gunnar Eliassen til VG.

Han minnes Karl Jakob som en hjelpsom kar, og har skrevet minneord om Jakobsen på klubbens nettsider.

Også datteren beskriver en svært sosial mann, som elsket å prate med folk og som var dedikert i alt han engasjerte seg i.

Han giftet seg med Grete fra Romsdal, og de fikk to barn. Han ble enkemann i 1997.

Nå bodde far, bestefar og oldefar Jakobsen på Rykkinn i Bærum. Andre påskedag ville han ha fylt 78 år.

Datteren sier at hun forteller historien til VG i Karl Jakobs ånd.

– Han elsket jo oppmerksomhet!

Opptatt av å ikke smitte andre

Også ved Solgården er savnet av Karl Jakob stort.

– Karl Jakob Jakobsen var en kjent og kjær gjest på Solgården. Han var hos oss stort sett hvert eneste år siden 2012, noen ganger flere ganger i året. Det er et stort tap for oss at Karl Jakob er borte, og ekstra vondt å tenke på at han ble syk og døde i Spania, sier Solgården-direktør Arnt H. Jerpstad til VG.

– Samme morgen som Karl Jakob fikk symptomer, ringte han helseavdelingen vår og sa fra om at han hostet. Han var opptatt av ikke å smitte andre hvis han mot formodning skulle være smittet selv. Vi føler med de pårørende i tapet av gode Karl Jakob.

FHI har tidligere uttalt til VG at de 9. og 10. mars ikke hadde opplysninger om at det skulle være utbredt smitte i dette området av Spania, og at ingen av de europeiske landene frarådet reiser dit på dette tidspunktet.