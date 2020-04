nyheter

Vi undrer hvordan det er å snakke med en bror som har det fint, til tross for at han er innlagt på sykehus, og dagen etter få vite at han ikke lever lenger.

– Jeg snakket med ham dagen før han døde. Han sa at han skulle være der i 14 dager. Han fortalte at han hadde vondt i ryggen, men han ville ikke fortelle at han var dårlig. Jeg tror han bare tenkte at han skulle hjem. I ettertid tenker man jo på at han fikk enerom, og at det var skummelt.