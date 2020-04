Smitteverntiltak mot stress: - Mindre stress med oppmerksomt nærvær

nyheter

Når du er mer til stede i deg selv og med alt som skjer, har både du og de som er rundt deg det bedre. Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, er en måte å være tilstede på med all din oppmerksomhet, her og nå, i dette øyeblikket



Oppskriften er enkel

Det som er så fint med Mindfulness er at metoden er vennlig, aksepterende, ikke-dømmende og tålmodig. Om du ønsker å være mer til stede med det som er, så kan du nå senke skuldrene, ta et dypt pust langt ned i magen og puste langsomt ut.

Det hele handler om bevissthet. Dersom du bestemmer deg for å legge fra deg bekymringstanker en liten stund og bare være akkurat der du er, sammen med barna, i lek eller samtale, så kan du klare det.

Pusten som et anker for din oppmerksomhet

Pusten er essensiell i oppmerksomhetstrening. Når du merker at tankene dine er et annet sted, at du ikke er til stede med det som er, kan du trekke pusten dypt inn, puste langsomt ut og komme tilbake til her og nå. Kanskje kan du prøve 4-4-8 pusteøvelsen: Pust inn mens du teller til fire, hold pusten mens du teller til fire og pust rolig ut mens du teller til åtte. Gjenta gjerne noen ganger og legg merke til at du slapper mer av i kroppen og at det blir roligere i tankene dine.

Noen øvelser du kan gjøre:

· Legg merke til hendene dine når du vasker hender. I disse dager skulle det gi god trening. Vær til stede når du vasker hendene, føl, kjenn hvordan såpen masseres inn i hendene, kjenn vannet når du vasker av såpen og kjenn etter hvordan hendene kjennes ut når du tørker dem.

· Når du dusjer kan du kjenne vannet over hele kroppen. Kjenn temperaturen og styrken på vannet, kjenn lukten av såpen og legg merke til bevegelsene dine når du vasker hele kroppen. Masser hodebunnen når du vasker håret og legg merke til hvordan kroppen din kjennes ut når du såper deg inn og dusjer av. Gjør dette til en liten pause i hverdagen der du er alene og kan ta deg tid til å kjenne etter.

· Legg merke til varmen fra koppen og smaken av kaffen når du drikker kaffe.

· Når du går tur kan du ta deg tid til å legge merke til kroppens bevegelser. Går du for fort? For sakte? Hva legger du merke til i omgivelsene? Hva hører du? Hva lukter du? Kan du kjenne vinden mot ansiktet ditt? Vær litt til stede akkurat der du er og legg merke til alt som er i deg og rundt deg.

· Vi er opptatt av at ungene ikke skal bruke for mye tid på nett, på dataspill, Youtube og på sosiale media. Hvordan er det med deg? Kan du bestemme deg for å legge bort mobilen noen perioder i løpet av dagen, spesielt når du er sammen med barna dine? De fleste bruker mye tid på telefonen. Kanskje det å legge bort mobilen kan bli en øvelse i å være oppmerksomt til stede her og nå?

Øvelser som du kan gjøre sammen med barna dine:

· Se nøye på barnet ditt. Klem barnet, lukt på det og pust sammen med det. Legg merke til ansiktet, vær litt nysgjerrig, hva tenker barnet ditt? Hvilke følelser er til stede i barnet ditt akkurat nå?

· I lek eller aktivitet med barnet ditt: Still spørsmål til barnet i oppriktig undring. Hva tenker du om det? Hvordan skal vi gjøre dette? Følg barnets tempo og rytme i leken og ha et «nybegynner sinn», som om du aldri før har gjort akkurat dette. Det kan bli en helt ny opplevelse av lek og aktivitet.

· Når dere skal bake eller lage mat: Legg merke til lukt og smak, be barnet ditt om å beskrive lukten eller smaken av maten. Vær sammen om det dere gjør, vær til stede med det som skjer i her og nå situasjonen.

· Når barnet har sovnet, gå inn og se det sove og hør på pusten. Da frigjøres hormonet oksytocin, (trygghetshormonet) som påvirker hjernen og virker beroligende.

Øv og det vil lønne seg!

Da er det bare å sette i gang med oppmerksomhetstreningen. Og husk at når du trener skal du være vennlig med deg selv, akseptere det som er uten å dømme deg selv for alt du ikke får til og være tålmodig. Det tar tid å øve opp en god tilstedeværelse men om du øver litt hver dag, i små øyeblikk, så vil det hjelpe.