Nøl ikke med å ta kontakt

nyheter

Dette i klar kontrast til det siste året hvor man har sett en betydelig økning av henvisninger til oss. Vi får fortsatt noen henvisninger, men disse er primært fra Barnevernstjenesten. Vi ønsker å formidlet at barn og unge under 18 år som sliter med psykisk lidelse, eller deres pårørende, må fortsette å kontakte sine fastleger for å få henvisning til oss dersom behovet er der. I utgangspunktet er det fastleger, kommunepsykologer og barnevernstjenesten som henviser til oss, men vi ønsker å understreke at man kan ha kontakt direkte med BUP i denne perioden dersom man av ulike grunner ikke kommer i kontakt med legen sin for videre henvisning til oss. To av våre behandlere har hver dag satt av tid (også utenom Korona-perioden) til å besvare telefoner fra samarbeidspartnere eller foreldre som er bekymret for et barn. Vi vil kunne gi råd og veiledning til hvordan situasjonen kan håndteres videre.

Nedgangen i henvisninger bekymrer oss, og vi vil påpeke at vi faktisk har tilnærmet normal drift – med unntak av at de fleste samtaler nå foregår via skype eller telefon. Dersom man vurderer at det er behov for å møte barna eller ungdommene ansikt til ansikt, så tilrettelegger vi også for dette. Sykehuset har iverksatt strenge smittevernstiltak som også gjelder hos oss, så man skal ikke være redd for å bli smittet ved å komme hit.

Vi ønsker videre å understreke at det er mye vi kan gjøre for å hjelpe barn og unge med psykiske lidelser via skype og telefon, og så langt har vi for det meste fått positive tilbakemeldinger på tilbudet vi nå gir. Vi ønsker ikke at folk som trenger hjelp skal utsette dette lengre enn nødvendig, og således risikere å bli dårligere. Vi er også redde for at man skal få en flom av henvisninger hit når tiltakene rundt Covid 19 slippes opp, slik at vi ikke skal klare å gi et så tett og godt tilbud som vi ønsker å gi.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN har i denne perioden opprettet en såkalt Skype-poliklinikk hvor foreldre eller barn som har bekymringer rundt Koronasituasjonen kan ta kontakt på tlf 777 55701. Her kan man altså ta kontakt dersom man har bekymringer knyttet til Covid 19/ Koronasituasjonen. I tillegg er vi glade for at kommunene har flere gode tiltak på plass, og vi oppfordrer folk til å se på bl.a. Harstad Kommunes hjemmesider for mer informasjon.

Dersom det er bekymring for at et barn eller en ungdom har moderat eller psykisk lidelse, uavhengig av koronasituasjonen bør man kontakte fastlegen sin, eventuelt ta kontakt med BUP direkte på telefon 770 15970.