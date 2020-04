Karantenetid og lokaldemokratiske utfordringer!

nyheter

Kommunestyret i Tjeldsund har den 6. april hatt sitt første nettmøte etter at korona-pandemien satte vårt samfunn på vent. Som ventet bestod sakslisten hovedsaklig om forlengelse av karantenebestemmelsene i kommunen vår. Uten at det føles nødvendig her og nå å referere disse karantenebestemmelsene, vil jeg si at et kommunestyremøte på internett er en gjennomførbar kriseløsning når situasjonen er som den er.

Norge som nasjon og lokale myndigheter har tatt koronasituasjonen på alvor hvor strenge karantenebestemmelser begrenser bevegelse og kontakt. Dette er viktige tiltak som har god effekt for å redusere smittespredningen. I Tjeldsund kommune har rådmannen satt krisestab som blant annet har som oppgave å forebygge, planlegge og vedta tiltak som etter nasjonale føringer og egne risikovurderinger er nødvendig å gjøre. Totalt sett virker innbyggerne til å ha tillit til myndighetenes tiltak.

Som lokalpolitiker og innbygger har jeg sterk tro på fornuftige karantenebestemmelser for å begrense smitte. Jeg er også innforstått med at noen av tiltakene kan komme til å vare lenge. Når det er sagt så synes jeg likevel det er nødvendig å rette fokus på utfordringer knyttet til lokaldemokratiets virke i dagens situasjon. Det er et faktum at Tjeldsund kommune har en rekke samfunnsviktige saker som må belyses i tiden som kommer. Utfordringer som krever politisk behandling for at lokalsamfunnet skal kunne utvikle seg videre.

Som eksempel på utfordringer vil jeg nevne samiskundervisningen ved skolene våre, mobbesakene ved Skånland skole, innsigelser mot kystplanen, implementeringen av næringsfondet, prioriteringer av veimidler og behandling av plan og plansaker. I tillegg har vi i kjølvannet av kommunesammenslåingen en rekke oppgaver og prioriteringer som handler om struktur og organisering, kulturskolen, barnevern, økonomi og interkommunalt samarbeid. Etter planen skal kommunen i revidert nasjonalbudsjett innlemmes i forvaltningsområde for samisk språk. Dette er forventet lagt fram i midten av mai. Om dette skjer er temmelig usikkert slik situasjonen er nå.

Korona-pandemien og virkningen av denne skaper i det hele tatt mange spørsmål som ikke bare handler om pandemien i seg selv, men om de øvrige sakene som nevnt ovenfor. Hvem, når, hvordan, og i hvilke fora skal de besvares og behandles. Som nevnt tidligere deltok jeg på vårt første nettbaserte kommunestyremøte noensinne. Fra før var jeg deltager på et nettbasert formannskapsmøte den 1. april. Til forskjell fra formannskapet (7 representanter) består kommunestyret av hele 21 representanter + administrasjonen. Det sier selv at med så mange personer på nett samtidig skapes det en atmosfære som slett ikke er ideell for verken politisk debatt eller avstemning forøvrig. På mange måter kan denne metoden være til hinder for en demokratisk og rettferdig prosess.

I slutten av april vil mest sannsynlig både barnehager og småskolen åpne igjen. Dette vil være klare signaler om at koronasituasjonen er under kontroll, at samfunnet gradvis kan åpne, og at vi kan vende tilbake til en normal hverdag. I denne prosessen ønskes en gjenåpning av våre lokalpolitiske organer og arenaer velkommen. Etter dette vil vi igjen kunne skjøtte demokratiet og videreutvikle vårt samfunn i tråd med rettferdige prinsipper. Inntil da får vi gjøre det beste ut av situasjonen, ta vare på hverandre, og leve trygt videre.