Tilpasser ti på topp-turer

– Nevnte myndigheter har i dag gitt sin aksept under forutsetning av at det gjøres enkelte tilpasninger; at skrivesaker og besøksbøker fjernes fra kassene og at turmålskoden festes på utsiden av turkassen, skriver Kjell Søreide i Harstad Bedriftsidrett i en pressemelding.

Nevnte tilpasninger er utført og utsalgsstedene er gjenåpnet. Bedriftsidretten i Harstad oppfordrer Harstads befolkning om å bruke påsken til å besøke Ti på Topps turmål.

– Men hold en-to meters avstand og unngå å gå i grupper på mer enn fem personer, med mindre man tilhører samme husstand, sier de.

Harstad Bedriftsidrett kommer innen kort tid til å erstatte turkassene i sin helhet med skilt.