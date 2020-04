Oppfordrer til bruk av naturen i annerledes-påsken

nyheter

I år blir det en annerledes påske for de fleste.

– Vi skal holde god avstand og vi skal være litt mer for oss selv enn vi vanligvis pleier å være. Heldigvis trenger vi ikke bare å sitte inne. Vi kan jo ta oss en tur ut, men vi bør la det strabasiøse vike for det enkle, skriver Midtre Hålogaland Friluftsråd, som oppfordrer til bruk av naturen i påsken.

De slår et slag for akebakken i nabolaget, for skogen bak huset, for kuleløypa i hagen, for lunsj i fjæra, for en kaffekopp i solveggen og for telt på verandaen.

– Vi vil slå et slag for det enkle friluftslivet. Skal du ut på tur i et populært utfartsområde, anbefaler vi at du ser etter muligheten for alternative startpunkter. Vi må prøve å unngå å flokke oss sammen på overfylte parkeringsplasser og presse oss frem i skiløypa, oppfordrer de.

De minner om at man kan undersøke norgeskart.no, eller ta en telefon til en turinteressert venn, eller besøke nettsidene til ditt lokale turlag, for å finne et godt utgangspunkt for turen.

– Kanskje resulterer undersøkelsene i at du blir fristet til å prøve et nytt og mindre brukt område eller en ny aktivitet?

Om du skal på en lengre tur kan det være greit med en rask repetisjon av fjellvettreglene.

– Du vet, det handler om planlegging, om å ta hensyn til været, om å huske nødvendig utstyr og som forteller oss at det er ingen skam å snu, skriver rådet i påskehilsenen.

De oppfordrer til sjekk av snøskredfare på varsom.no.

– Vær forberedt og la oss spare helsevesenet for unødvendige tur-ulykker i år. Denne påsken blir annerledes, men den kan jo bli fin, skriver Midtre Hålogaland friluftsråd, og ønsker god påske.

På facebook og instagram kommer Friluftsrådet med tips til morsomme friluftsaktiviteter for store og små.