Det er jo sjølve vårsalmen, i alle fall her i nord. Vi synger den om det så ligger store skavler utafor kirka. Vi sang den faktisk i begravelse her om dagen – det var ikke noen grønne lier å se da vi gikk ut med kista.

Nettopp derfor var det så fint å synge den. For det er jo sjølve håpets natur, det å holde fast noe vi ikke ser, å se fram imot noe som vi får tru kommer. Hvorfor skulle vi ellers år etter år, ja støtt og stadig, møtes for å gjenskape «Jesu siste måltid»? Hvor lenge skal man holde fast i gamle minner? For ikke å snakke om å sitte og høre opplesning av et par-tre sider i Bibelen om at han blei pint i hjel?

Er ikke sørgetida snart over? Skjærtorsdag og langfredag er til og med røde på kalenderen, så vi lar alt stoppe opp på grunn av ei opphengt sorg! Nei, vi har med oss noe som vi ennå ikke har sett, men som vi veit kommer: påskedag, da vi får feire en ny begynnelse, en hendelse som får oss til å synge om at livet seirer over døden.

Vi kjenner kalenderen, og vi veit at påskedagen kommer. Elias Blix kjente naturen og visste at «våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror». Da vi i den begravelsen her om dagen tok avskjed med ei mange var glad i, kunne vi synge om våren med «ljose dagar» - de er allerede her! – «med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong».

Vi lurer på hvor lenge smittefaren vil vare, og vi lurer på hvor lenge myndighetenes restriksjoner for bevegelsesfriheta vår vi vare. Når kan arbeidslivet komme ordentlig i gjenge igjen? Vi er spente på hva som venter oss etter påske. Når livnar det i lundar? Det er godt om vi kan se på de hindringene og problema som viruset gir oss, på samme måte som snøskavler i St Hans-tida: det blei ikke som vi hadde tenkt, men han måtte gi seg til slutt, vinteren! «…den heile skapning stundar no fram til sumars tid.»

God påske! – høytida som lar oss leve i håpet om at ikke engang døden er det siste.