Skatten som varer

Hans salmer ble spredd over hele Europa. Uten å vite det, har du sikkert sunget noen av hans salmer. Svein Ellingsens dødsfall gjorde inntrykk- hvertfall på meg, men han har etterlatt seg en salmeskatt som vi får lov å bruke, nettopp i sorg og glede. For noen opplever at «Alt ble med ett så stille, livet er helt forandret. Døden har banket på vår dør og sorgen har fylt hvert rom» Det skjer samtidig som at «Noen må våke i verdens natt», mens andre blir «Fylt av glede over livets under» Slik blir salmene et redskap som kan brukes til alle livssituasjoner. De fletter egen livsfortelling inn i en større fortelling som forteller at «Håpet er tent i liv og død. Ingen er glemt av Gud.»

Salme er et religiøst begrep. Det er norrønt, og kommer av det greske «psalmos» som betyr «klimpre, spille på strengeinstrument». Salmene er noe de fleste forbinder med gudstjenester og andre kirkelige handlinger, men ikke bare der. Salmer synges nemlig ikke bare av mennesker som går i kirken. De synges også av andre bl. a. artister som vanligvis ikke synger salmer, kanskje ikke i det hele tatt. Men de synger likevel fordi de oppdager at salmene inneholder et tolket liv, der både tro og liv flettes sammen i vers på rim. Da snakker vi om alle slags livssituasjoner, situasjoner de selv er i eller ikke er i. Tenk bare hvor mange salmer som ble skrevet av mennesker preget av slaveri og dyp fattigdom. Det var en situasjon, nokså annerledes fra vår tid.

Kanskje har du en salmebok hjemme i bokhyllen din. Ei salmebok som du fikk i konfirmasjonen eller en annen anledning. Da vil jeg oppfordre deg til å ta den frem. Bla i boka, reflekter over den og se hva som skjuler seg i denne internasjonale skattkisten. Men obs, obs; du kan la deg berøre. Her snakker vi ikke bare om religiøse ord og toner, men menneskers liv og livserfaring over mange år. Alternativt kan du gå og lytte til «Salmeboka minutt for minutt» som ble laget for noen år siden, og som for alt jeg vet- du selv satt og så og hørte på.

Og da nærmer vi oss kjernen av salmens styrke- en styrke den deler med så mye annen musikk. Musikken når inn til menneskers hjerter, på en helt annen måte enn hva ord alene kan gjøre. Jeg har observert tårer trille nedover mitt eget og andres kinn når noen synger fordi vi blir så berørte og tør å la oss berøre. Helt ærlig; det gjør så godt. Med ordene skaper salmene et håp som løfter opp og gir en etterlengtet pause fra den livssituasjonen vi er i eller nye krefter for den livssituasjonen vi er i eller de bekrefter den livssituasjonen vi er i. Det kjennes bare så godt og så livgivende. Dette trenger vi. Ikke bare nå, men så mange andre ganger.

Svein Ellingsen har lagt ned pennen sin, men salmene hans får vi ha med oss videre. Sammen med de andre salmene utgjør de en skatt som varer. Bruk dem og lytt til dem, om ikke annet for din egen del!