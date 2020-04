Altfor tidlig å senke guarden

Det er lett å bli nonchalant, overmodig og tenke at vi er trygge. Det er for tidlig.

nyheter

Begrepet «å senke guarden» kommer fra boksingens verden – og med det blir det nokså selvforklarende. Det er det øyeblikket den ene bokseren senker hendene han holder opp foran ansiktet sitt, og med det blotter seg for motstanderen. Noen ganger kommer det ufrivillig, andre ganger fordi bokseren er i ferd med å selv gå til angrep.

Noen ganger derimot, skjer det i ren skjødesløshet. Bokseren føler at motstanderen er trett, han kjenner han har overtaket og har malt den andre inn i et hjørne. Så senkes hendene, og pang ...

Det er lett å begynne å tenke på å senke guarden her i vår gode region. Vi har sluppet greit unna så langt, med fem koronatilfeller i vår region (4 i Harstad og ett i Tjeldsund), og etter det vi får opplyst skal alle være friskmeldt.

I andre deler av verden er forholdene helt annerledes. Italia, Spania, USA og til og med Sverige har helt andre tall en oss. Vi skal ikke hovere, men heller prise oss lykkelig. Og altså ikke våge å senke guarden.

For vi er ikke over kneika. Vi har heldigvis klart noenlunde å isolere oss tilstrekkelig, men så har heller ikke så mange klart å komme seg hit til oss. Det betyr imidlertid ikke at det ikke kan skje. Tvert om er det sannsynlig at vi på ett eller annet tidspunkt får flere tilfeller, og da på ett og samme sted. Hele familier, bedrifter eller institusjoner.

I påsken er det tradisjon for å reise i besøk. Vi drar på hverandres hytter, eller vi reiser hjem til slekt og venner. I år må dette utgå. Vi må forstå viktigheten av å følge rådene om å holde avstand og ikke stimle sammen i tette flokker. Og det er i de aller, aller fleste tilfellene ikke for vår egen del, men for å beskytte dem i lokalsamfunnene våre som ikke vil tåle å bli smittet.

Det er lett å bli nonchalant, overmodig og tenke at vi er trygge. Det er for tidlig. Vi er nødt til å være nøye enda en tid fremover. Vi må holde hendene – om ikke oppe foran ansiktet, så i alle nyvasket og rene. Vi må holde nødvendig avstand, og vi må følge de rådene som gis.

Og vi må holde oss trygge! Helsevesenet vårt har hendene fulle med å teste og behandle, verne og trygge. De kan ikke belastes med en haug av redningsaksjoner, beinbrudd og skader fra uvørne folk på fjelltur.

Tiden er inne for å tenke kollektivt – ikke egoistisk. Med guarden hevet!