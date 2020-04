Til Italia for å hjelpe hjelperne

nyheter

Torblå er opprinnelig fra Harstad, hun bodde på Sama til 1994 da hun flyttet ut med tanke på utdanning. I dag jobber hun som jordmor på Kvinneklinikken på St. Olavs hospital i Trondheim.

Ikke første gang

De siste to dagene har Torblå og kollegene blitt brifet om hva de kan forvente seg når de kommer til Bergamo, selve episenteret for koronaepidemien i Italia. Det kan forresten hende de skal til Brescia, fem, seks mil øst for Bergamo, i stedet. Det får de vite når de kommer fram onsdag ettermiddag.