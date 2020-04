Evenes forlenger karantenebestemmelsene

nyheter

Dermed må reisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland fortsatt belage seg på 14 dagers karantene.

Fortsatt søringkarantene – Jeg vil ikke stikke under en stol at vi i krisestaben har snakket om Tromsøkarantene.

Tromsø ble diskutert

Debatten dreide seg i stor grad om ikke også Tromsø samt Trøndelag fylke på grunn av mye smitte burde omfattes av karantenebestemmelsene. Ordfører Terje Bartholsen mente at det ville være uheldig å inkludere Tromsø i disse reglene som skal være lokalt forankra og regionalt samordna. Rådmannens innstilling gikk inn for å forlenge de eksisterende bestemmelsene, mens Jan Inge Yttervik foreslo å oppheve dem og følge de nasjonale bestemmelsene. Ytterviks forslag fikk bare to stemmer.