nyheter

For da skal det nemlig stå en ny utstilling klar. For noen dager siden ble første bilde ferdigstilt. Det har fått navnet «Dirigenten & Korona».

– Det er et kunstverk man skal trekke på smilebåndet til. I disse tøffe tider har man lyst til å spre glede. Bildet illustrerer et sangkor bestående av lundefugler der samhold er i fokus. Bildet skal minne oss på om at det er viktig å stå sammen, sier Geir Samuelsen.