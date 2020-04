DNB merker en økning i boligprisene

nyheter

– Korrigert for sesongvariasjoner økte gjennomsnittlig boligpris i mars med 2,5 prosent mens snittet i Norge sank med 1,4 prosent i mars. Boligprisene er nå 3,6 prosent høyere enn for ett år siden i Harstad sammenlignet med mars i fjor, skriver Odd Sverre Holte, daglig leder og eiendomsmegler i DNB Eiendom Harstad.

På landsbasis er snittet 1,9 prosent høyere enn samme tid i fjor. Øyeblikksbildet i boligmarkedet er derfor bra, ifølge Holte.

Han er positivt overrasket over både visninger og salg til tross for koronakrisen.

– Bedre enn ventet

– Selv om det har vært en betydelig nedgang i aktiviteten, har boligmarkedet her klart seg mye bedre enn ventet. Det er fortsatt folk på visninger, og vi er positivt overrasket over hvor mange salg det var i forrige uke og ved inngangen til denne uken.

Holte ønsker ikke å spekulere i hva økningen skyldes akkurat nå.

Ifølge DNB Eiendoms tall ble nedgangen i de store byene sterkere enn egne salgstall indikerte. I Oslo gikk prisene ned med 1,5 prosent (sesongjustert), mens Bergen og Trondheim fikk en nedgang på henholdsvis 1,3 prosent og 1,7 prosent. I Stavanger var nedgangen mer moderat og endte på minus 0,8 prosent.

– Kristiansand og Fredrikstad utmerker seg med en marginal nedgang sett opp mot landsnittet på henholdsvis 0,5 prosent og 0,3 prosent. Det er med andre ganske store sprik i prisutviklingen lokalt, sier Holte.

Større utbud

Ifølge Holte ble det solgt færre boliger i mars i år enn i fjor. Hittil i år er det solgt 14 færre boliger enn første kvartal i 2019.

Til gjengjeld selges boligene raskere.

– I mars ble gjennomsnittlig salgstid 60 dager og med det en dag mindre enn mars i 2019, men hele 40 dager kortere enn salgene i februar, noe som er ventet. Nærmere 60 prosent av salgene i mars var eiendommer som ble lansert i mars og kan forstås at boligsalg var en «ferskvare». At snittet likevel ble på 60 dager er at 40 prosent av salgene de som har ligget i markedet over lengre tid, sier Holte.

Fremtiden er usikker, ifølge megleren.

– Men jeg tror ikke vi skal bli overrasket om prisene beveger seg svakt nedover i månedene foran oss. Det avhenger veldig av hvor lenge nedstengningen av Norge vil vare og når situasjonene normaliseres. Det vet vi ikke ennå, så inntil videre må vi leve med den usikkerheten som nå hersker.