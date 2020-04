nyheter

Daglig leder Svein-Arne Ludvigsen har merket koronaen, men ikke i dramatisk grad.

– Vi har permittert fire av 22 ansatte. Mange merker koronaen mer enn oss. Hellet for vår del er at vi har ei ganske stor svakstrømsavdeling som drifter kritisk virksomhet for Telenor, altså tv og internett i et stort område, sier han.