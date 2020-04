nyheter

I siste video-oppdatering på Harstad kommunes Facebookside snakker kommuneoverlegen om at det blir en spesiell påske for alle, på grunn av koronasituasjonen. Så han mener folk må være kreative for å få ei fin feiring likevel.

Har vært i kontakt med 19 medpassasjerer: Tror Harstad-mann ble smittet på flyet – Vår hovedhypotese er at harstadmannen som ankom med flyet fra Gran Canaria 12. mars og som har fått påvist koronasmitte, selv ble smittet på flyet.

– Gå på tur sammen, men vi oppfordrer innstendig til å holde fokus på avstandsreglene, og ikke være mer enn fem i ei gruppe, sier kommuneoverlege Jonas Holte på Harstad kommunes Facebookside.