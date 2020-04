Vakre Vene åpner dørene igjen

nyheter

Eierne og driverne, Richard og Elisabeth Bendiksen, sier de i første omgang åpner butikken fire timer per dag.

– Signalene har vært positive

– Mange har spurt oss når vi åpner igjen, i tillegg til at vi har sjekket med andre butikker som har holdt åpent om hvordan kundetilstrømningen har vært. Signalene har vært positive, derfor velger vi nå å prøve. – Blir ikke responsen i form av omsetning god nok til at det er forsvalig økonomisk å holde åpnet, er det ingen vits i å ha åpent bare for å ha åpent, sier Richard Bendiksen.