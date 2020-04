Bysenteret lanserer egen nettbutikk og jobber med egen app

nyheter

– Det er ingen tvil om at netthandel er en stor vinner i dagens samfunn og at den tar større og større markedsandeler. Så istedenfor for å konkurrere mot denne formen for handel, ønsker Bysenteret nå å tilby netthandel i tillegg til den vanlige handelen i butikkene, skriver Bysenteret Harstad i en pressemelding.

I løpet av andre kvartal i 2020 vil senteret utføre ytterligere forbedringer på tjenesten knyttet til arrangementer. De jobber også med en egen app for sine spisesteder.

Bysenteret har etablert et samarbeid med Harstad Taxi for hjemkjøring av varer og Bring/Posten for hjemlevering. Årsaken er å støtte lokale arbeidsplasser som taxinæringen, heter det i pressemeldingen.

– Vi ønsker å tilby netthandel slik at vi kan gjøre alt mer tilgjengelig og enklere for kundene våre, i tillegg til å skape den perfekte handleopplevelsen i våre butikker i hverdagen. På denne måten gir vi også kundene en unik mulighet til å fortsatt kunne handle lokalt.