– Vis hensyn i påsketrafikken

Det foreligger forbud mot å besøke hytter som ikke er i samme kommune som bostedsadresse. De som reiser innenfor egne kommunegrenser anmodes om å vise ekstra hensyn i påsketrafikken. Det skriver Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Skal sitte i bilen

Linje 177 Stornes–Bjørnerå er fergesambandet som krysser Toppsundet i Harstad kommune. De som planlegger å tilbringe påsken på Grytøya bes vise hensyn og skal sitte i kjøretøyet under hele overfarten på fergesambandet. Det vil ikke bli anledning til å benytte salong på overfarten.

– Våre reiseråd er fortsatt gjeldende selv om det er påske. Vi oppfordrer alle som ikke må reise til å unngå kollektivtransport. Dette gjelder også våre fergesamband, hvor det nå er spesielt viktig at alle reisende skal sitte i bilen under hele overfarten, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Må betale med Mobilen

De som må reise kollektivt oppfordres til å vise hensyn. For å forhindre smittespredning er det fortsatt kun mulig å betale for kollektivreiser med appen Troms Mobillett.

– Den eneste betalingsmåten er mobillett-appen vår. Dette er et viktig smittebegrensende tiltak for å unngå unødvendig kontakt mellom de reisende og de som jobber i kollektivtrafikken, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Forventer økt trafikk

Normalt er det mye trafikk i forbindelse med påske og det forventes mye hyttetrafikk innenfor kommunegrensen. Det vil gjøres fortløpende vurderinger på hvor mange kjøretøy som slippes ombord og de reisende oppfordres til å vurdere reisens nødvendighet.

– Vi går en spesiell påske i møte, og nå er det viktig at alle følger rådene fra myndighetene, slik at vi unngår spredning av smitte, tilføyer ordfører i Harstad kommune Kari-Anne Opsal (Ap).